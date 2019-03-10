В ДТП с тремя машинами пострадал человек в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-10T10:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

10 марта в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о ДТП в Спировском районе, на 270 км ФАД М-10 «Россия». На месте аварии было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств. Сообщается, что есть пострадавший. Всего для ликвидации последствий ДТП привлекались- отделения пожарно-спасательной части № 52, оперативная группа Спировского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В общей сложности: 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU