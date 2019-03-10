8 марта продолжается. О пленительных женских образах расскажут в Твери
10 марта в Тверской областной картинной галерее будут продолжать радовать женщин.
Так, в 14.00 в Императорском дворце сборные группы посетят тематическую экскурсию "Пленительные женские образы".
Продолжительность – 45 мин. Стоимость: взрослые – 300, пенсионеры, студенты – 150, дети до 16 лет – 50 руб.
В стоимость экскурсионного билета входит посещение экспозиции картинной галереи.
Также 10 марта в "Башне искусств" Тверского Императорского Дворца дам и не только ждут на выставке - инсталляции "Ты – главный экспонат" (инсталляция картины Коровина К.А. "Вечер").
(Входит в стоимость посещения экспозиции Тверской областной картинной галереи).
ИСТОЧНИК KP.RU