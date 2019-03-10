2019-03-10T11:33:38+03:00
Звезды

8 марта продолжается. О пленительных женских образах расскажут в Твери

Всех приглашают в Картинную галерею
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Праздник продолжается! ФОТО: ТОКГПраздник продолжается! ФОТО: ТОКГ
Изменить размер текста:

10 марта в Тверской областной картинной галерее будут продолжать радовать женщин.

Так, в 14.00 в Императорском дворце сборные группы посетят тематическую экскурсию "Пленительные женские образы".

Продолжительность – 45 мин. Стоимость: взрослые – 300, пенсионеры, студенты – 150, дети до 16 лет – 50 руб.

В стоимость экскурсионного билета входит посещение экспозиции картинной галереи.

Также 10 марта в "Башне искусств" Тверского Императорского Дворца дам и не только ждут на выставке - инсталляции "Ты – главный экспонат" (инсталляция картины Коровина К.А. "Вечер").

(Входит в стоимость посещения экспозиции Тверской областной картинной галереи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП с тремя машинами пострадал человек в Тверской области
Полюбоваться на редкие породы кошек можно в Твери
Православная молодежь Твери приглашает всех отметить Прощеное воскресенье
Музей тверского быта приглашает на встречу, посвященную зонтам
Победил в «Народной рыбалке 2019» и выиграл автомобиль житель Твери
В Москве задержан бывший директор Тверского стеклозавода
Замдиректора ЧОПа привлечён к ответственности за то, что средь бела дня справлял нужду в подъезде в Тверской области
К 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина приурочена книжная выставка в Твери
«Товарищ женщина»: фронтовичек, тружениц тыла и женщин – детей войны будут чествовать в Твери
Двух лошадей, искалеченных в Москве на киргизском шоу кок-бору, отправили в Тверскую область
О сильном порывистом ветре предупреждает Главное управление МЧС по Тверской области
Детское автокресло спасло жизнь маленькому пассажиру машины, столкнувшейся с лосем в Тверской области
На масленичные гулянья в прощёное воскресенье приглашает «Герценка» в Твери
Выставка в честь 180-летия со дня рождения Мусоргского откроется в Тверской области
В Тверской области дорожников хотят обязать трижды фотографировать проделанную работу
В Твери женщина и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП
В Твери открылась выставка посвященная Году театра в России
Спасатели объявили в Тверской области штормовое предупреждение
Большой театр перечислил на создание Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области почти 13 млн рублей
В Твери мошенница обманула пенсионерку на 4 тысячи рублей
Пьяный житель Твери попал под колеса фургона
8 марта жительницам Твери будут дарить цветы
В Тверской области любителю кулачных боев удалось избежать тюрьмы
В результате ДТП цистерна оказалась на проезжей части трассы М—9 в Тверской области
Дизельное топливо еще немного подорожало в Тверской области
В Тверской области осудили бывших сотрудников полиции, которые прикрывали деятельность ОПГ