2019-03-10T08:50:19+03:00
Дом. Семья

Полюбоваться на редкие породы кошек можно в Твери

Выставка продолжается
Ирина ТАРАСОВА
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Посетители увидят редкие породы кошекПосетители увидят редкие породы кошекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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10 марта в Твери пройдет второй день Международной выставки кошек.

Посетители выставки увидят разнообразные редкие породы кошек, костюмированные шоу и многое другое.

Сообщается, что пушистых участников оценивают эксперты не только из России, но и из Польши.

Напомним, Международная выставка кошек проходит на втором этаже торгового центра «Олимп». Организатор выставка фелинологический клуб «Альфа-кот».

ТЦ «Олимп»

Вход: взрослым – 200 руб, детям – 150 руб., до трех лет – бесплатно.

Телефон для справок: +7-910-648-07-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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