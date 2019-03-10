Полюбоваться на редкие породы кошек можно в Твери
Выставка продолжается
Посетители увидят редкие породы кошекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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10 марта в Твери пройдет второй день Международной выставки кошек.
Посетители выставки увидят разнообразные редкие породы кошек, костюмированные шоу и многое другое.
Сообщается, что пушистых участников оценивают эксперты не только из России, но и из Польши.
Напомним, Международная выставка кошек проходит на втором этаже торгового центра «Олимп». Организатор выставка фелинологический клуб «Альфа-кот».
ТЦ «Олимп»
Вход: взрослым – 200 руб, детям – 150 руб., до трех лет – бесплатно.
Телефон для справок: +7-910-648-07-67.
ИСТОЧНИК KP.RU