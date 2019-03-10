Музей тверского быта приглашает на встречу, посвященную зонтам
Масленица – показатель того, что не только календарная, но и настоящая весна совсем близко. А потому надо к ней готовиться уже сейчас.
10 марта Музей тверского быта приглашает взрослых и детей на интерактивное занятие «Жил-был зонтик».
Зонтик открывается – рассказ начинается. Занятие дает возможность посмотреть на хорошо знакомый предмет с новой стороны, узнать его историю и важные мелочи.
Запланирован и мастер-класс. В творческой мастерской ребята смогут сделать маленькие зонтики себе на память.
Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4
Начало в 15.00.
Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.
Стоимость участия – 100 руб./ чел.
ИСТОЧНИК KP.RU