2019-03-10T01:23:50+03:00
Звезды

Музей тверского быта приглашает на встречу, посвященную зонтам

В программе – рассказ и мастер-класс
Ирина ТАРАСОВА
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На программу приглашают взрослых и детейНа программу приглашают взрослых и детей
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Масленица – показатель того, что не только календарная, но и настоящая весна совсем близко. А потому надо к ней готовиться уже сейчас.

10 марта Музей тверского быта приглашает взрослых и детей на интерактивное занятие «Жил-был зонтик».

Зонтик открывается – рассказ начинается. Занятие дает возможность посмотреть на хорошо знакомый предмет с новой стороны, узнать его историю и важные мелочи.

Запланирован и мастер-класс. В творческой мастерской ребята смогут сделать маленькие зонтики себе на память.

Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4

Начало в 15.00.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.

Стоимость участия – 100 руб./ чел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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