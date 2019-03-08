В Тверской области дорожников хотят обязать трижды фотографировать проделанную работу

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-08T19:21:54+03:00

В 2019 году на содержание дорог выделено более 1,9 млрд рублей Фото: REUTERS

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В четверг, 7 марта, в правительстве Тверской области прошло совещание посвященное стандартам содержания дорог в регионе. Проект региональных стандартов предусматривает оценку качества содержания дорог в том числе с учетом технического состоянии трасс.

Ответственные за проверку будут уделять особое внимание качеству покрытия, обочинам, остановкам, дорожным знакам, искусственным сооружениям, ограждениям. Кроме того в стандартах будет установлены конкретные сроки для определенных видов работ, а также прописаны обязательные устранения недочетов, которые могут быть выявлены во время проверки трасс.

Рассматривается и возможность внесения изменений в правила проведения дорожных работ. Подрядчиков могут обязать заниматься фотофиксацией выполненных работ, а также более тщательно следить за местом стройки и безопасностью сотрудников. Кроме того, предполагается запретить привлекать к работе граждан не прошедших миграционный контроль.

Что касается диагностики дорог, то ей предполагается проводить не специализированной организацией по договору подряда, а передвижной дорожной лабораторией Дорожного фонда.

Как сообщает правительства Тверской области, в 2019 году на содержание дорогзаложено более 1,9 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на зимний период, 700 млн рублей — на летнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU