Пьяный житель Твери попал под колеса фургона
Потерпевший пытался перейти дорогу в неположенном месте
Пешеход попал под "Газель"
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С 7 на 8 марта в Твери на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал пешеход. Авария случилась на проспекте Ленина у дома №33/1, когда на часах было около 04:30.
По сведениям Управления ГИБДД РФ по Тверской области, водитель «Газели» сбил пешехода, когда последний находился на проезжей части. Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия потерпевший был в состоянии опьянения. В настоящее время жизнь пострадавшего находится вне опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU