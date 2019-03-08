Пьяный житель Твери попал под колеса фургона

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-08T13:06:59+03:00

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С 7 на 8 марта в Твери на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал пешеход. Авария случилась на проспекте Ленина у дома №33/1, когда на часах было около 04:30.

По сведениям Управления ГИБДД РФ по Тверской области, водитель «Газели» сбил пешехода, когда последний находился на проезжей части. Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия потерпевший был в состоянии опьянения. В настоящее время жизнь пострадавшего находится вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU