2019-03-07T12:10:27+03:00
Общество

Стал известен график работы медицинских организаций Тверской области в праздничные выходные

Куда жители смогут обратиться за медицинской помощью с 8 по 10 марта
Виктория ЖУКОВА
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В праздничные выходные у медицинских учреждений изменился график работыВ праздничные выходные у медицинских учреждений изменился график работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все медицинские организации Тверской области с 8 по 10 марта работают по специальному графику.

Так, поликлиники 9 марта будут работать по графику субботы. Стационары и медицинские организации, оказывающие специализированную помощь населению, 8 и 10 марта работают по графику выходного и праздничного дней, а 9 марта запланировано проведение врачебных обходов, приём и своевременная выписка пациентов по графику субботнего дня.

Травматологические пункты:

- Городская клиническая больница № 1: 8 марта – круглосуточно, а 9 и 10 марта - с 8:00 до 19:00;

- Городская клиническая больница № 6: 8 и 9 марта – с 8:00 до 19:00, а 10 марта – круглосуточно;

- Городская клиническая больница № 7: 8 и 10 марта– с 8:00 до 19:00, а 9 марта -круглосуточно.

Круглосуточно будет работать стоматологический кабинет экстренной и неотложной помощи поликлиники №1 Городской клинической больницы №1 (Беляковская переулок, 9).

А стоматологические поликлиники №№1, 2, 3, при больнице №6, а также областная стоматологическая поликлиника и детская стоматологическая поликлиника работают 9 марта – по графику субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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