Таксист сбил пожилого мужчину на «зебре» в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-06T18:41:45+03:00

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В Ржеве Тверской области водитель такси сбил пожилого мужчину. Авария произошла 6 марта улице Ленина.

82-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №20/89. Его не заметил и сбил водитель автомобиля такси марки «Kia Rio». Признаком опьянения у автомобилиста не было.

По предварительным данным, пенсионер получил травмы не опасные для жизни.

Местные жители в соцсетях называют переход, на котором произошла авария «опасным». Пешехода на нем сбивают уже не первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU