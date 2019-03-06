Таксист сбил пожилого мужчину на «зебре» в Тверской области
Пострадавшего осмотрели врачи «скорой»
Пострадавшего осмотрели врачи Фото: vk.com/"Ржев сегодня"
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В Ржеве Тверской области водитель такси сбил пожилого мужчину. Авария произошла 6 марта улице Ленина.
82-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №20/89. Его не заметил и сбил водитель автомобиля такси марки «Kia Rio». Признаком опьянения у автомобилиста не было.
По предварительным данным, пенсионер получил травмы не опасные для жизни.
Местные жители в соцсетях называют переход, на котором произошла авария «опасным». Пешехода на нем сбивают уже не первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU