В Тверском ТЮЗе готовятся к премьере моноспектакля «Я ни о чём не жалею. Пиаф»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-06T18:34:01+03:00

«Я ни о чём не жалею. Пиаф» - это постановка заслуженного артиста России Александра Романова для актрисы Татьяны Романовой

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Тверской театр юного зрителя готовится к премьере уникального моноспектакля «Я ни о чём не жалею. Пиаф». Первые показы пройдут 8, 9, 26 марта.

По традиции накануне премьеры в ТЮЗе состоится генеральный прогон постановки.

Напомним, к подобному формату в ТЮЗе в новейшей истории обращаются впервые. Последний раз моноспектакль на сцене этого театра был поставлен в конце 80-х годов прошлого века!

«Я ни о чём не жалею. Пиаф» - это постановка заслуженного артиста России Александра Романова для актрисы Татьяны Романовой.

Это спектакль о сложной и неоднозначной судьбе великой французской певицы, о взлётах и падениях, о внутренних сомнениях и переживаниях - и всё это в сопровождении живой музыки и прекрасного вокала.

Это спектакль, который затронет глубокие чувства в сердце каждого зрителя. Спектакль-откровение, спектакль-порыв, спектакль- исповедь.

ИСТОЧНИК KP.RU