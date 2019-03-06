В Тверском ТЮЗе готовятся к премьере моноспектакля «Я ни о чём не жалею. Пиаф»
Тверской театр юного зрителя готовится к премьере уникального моноспектакля «Я ни о чём не жалею. Пиаф». Первые показы пройдут 8, 9, 26 марта.
По традиции накануне премьеры в ТЮЗе состоится генеральный прогон постановки.
Напомним, к подобному формату в ТЮЗе в новейшей истории обращаются впервые. Последний раз моноспектакль на сцене этого театра был поставлен в конце 80-х годов прошлого века!
«Я ни о чём не жалею. Пиаф» - это постановка заслуженного артиста России Александра Романова для актрисы Татьяны Романовой.
Это спектакль о сложной и неоднозначной судьбе великой французской певицы, о взлётах и падениях, о внутренних сомнениях и переживаниях - и всё это в сопровождении живой музыки и прекрасного вокала.
Это спектакль, который затронет глубокие чувства в сердце каждого зрителя. Спектакль-откровение, спектакль-порыв, спектакль- исповедь.
ИСТОЧНИК KP.RU