В Твери становится больше светофоров с обособленными стрелками левых поворотов

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-05T09:17:34+03:00

Тем, кто поворачивает налево, выезжать на перекресток на основной зеленый нельзя Фото: Виктория ЖУКОВА

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На некоторых перекрестках в Твери изменилась схема движения. На пересечении проспекта Чайковского и улицы Фадеева, а также проспекта Калинина и улицы Спартака в новом режиме работает стрелка левого поворота.

Дополнительная секция теперь горит обособлено. Когда основной светофор горит зеленым, секция стрелки выделена красным и запрещает движение налево. Повернуть с перекрестка можно только на дополнительное время. То есть водители, которые собираются повернуть налево, не имею право выезжать за стоп-линию на основной зеленый свет.

Ранее в таком же режиме стали работать светофоры на перекрёстке Волоколамского проспекта и улицы Склизкова.

Все измененные светофоры пока работают в тестовом режиме, поэтому количество выделенного времени на дистанции может измениться. Новый режим соответствует международным стандартам безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU