2019-03-04T17:01:24+03:00
Звезды

Отметить Масленицу хороводами, блинами и забавами приглашают в ДК "Пролетарка" Твери

Начало праздника в 12.00
Ирина ТАРАСОВА
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Каждый гость сможет почувствовать себя настоящим артистомКаждый гость сможет почувствовать себя настоящим артистом
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10 марта самый главный день Масленичной недели пройдет в ДК "Пролетарка" Твери.

Организаторы обещают, что это будет яркий праздник с блинами и сушками-предсказаниями, хороводами и плясками, скоморохами и цыганами, ледяной горкой и детскими забавами.

Масленица - 2019 станет особым праздником, потому что пройдет в Год Театра. В этот день центральная площадь перед ДК станет большой театральной сценой, где каждый гость сможет почувствовать себя настоящим артистом. А помогут им в этом два творческих коллектива «Пролетарки» - народный театр-студия «Диалог» и Образцовый детский театр «Люди, куклы, маски».

Также в программе - фотозоны «Матрешки» и «Русская печка», хозяйка которой поведает о всех ее секретах. А кроме того, сеансы гадания с цыганами и объятья настоящего белого медведя.

Украшением праздника станет концерт из лучших номеров народного фольклора студий и коллективов дворца. А завершится Масленица народными гуляньями и символическим сожжением Чучела.

В конце праздника, в 14.00, маленьких гостей порадуют детским мультфильмом «Сказка о царе Салтане». Вход свободный.

Начало праздника в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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