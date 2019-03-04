Отметить Масленицу хороводами, блинами и забавами приглашают в ДК "Пролетарка" Твери
10 марта самый главный день Масленичной недели пройдет в ДК "Пролетарка" Твери.
Организаторы обещают, что это будет яркий праздник с блинами и сушками-предсказаниями, хороводами и плясками, скоморохами и цыганами, ледяной горкой и детскими забавами.
Масленица - 2019 станет особым праздником, потому что пройдет в Год Театра. В этот день центральная площадь перед ДК станет большой театральной сценой, где каждый гость сможет почувствовать себя настоящим артистом. А помогут им в этом два творческих коллектива «Пролетарки» - народный театр-студия «Диалог» и Образцовый детский театр «Люди, куклы, маски».
Также в программе - фотозоны «Матрешки» и «Русская печка», хозяйка которой поведает о всех ее секретах. А кроме того, сеансы гадания с цыганами и объятья настоящего белого медведя.
Украшением праздника станет концерт из лучших номеров народного фольклора студий и коллективов дворца. А завершится Масленица народными гуляньями и символическим сожжением Чучела.
В конце праздника, в 14.00, маленьких гостей порадуют детским мультфильмом «Сказка о царе Салтане». Вход свободный.
Начало праздника в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU