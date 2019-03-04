Из-за подозрительного предмета эвакуировали торговый центр в Твери

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-04T12:58:36+03:00

Здание было проверено, информация об опасности не подтвердилась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Твери в первой половине дня в понедельник, 4 марта всех посетителей и сотрудников торгового центра "Карусель", который находится возле вокзалов на улице Коминтерна, эвакуировали.

На место приехали сотрудники экстренных служб и правоохранители.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причиной тревоги стал подозрительный предмет, который обнаружили в помещении одного из магазинов.

Когда проверка здания завершилась, стало известно, что вызов оказался ложным. Найденный предмет не представляет угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU