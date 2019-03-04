Из-за подозрительного предмета эвакуировали торговый центр в Твери
Вызов оказался ложным
Здание было проверено, информация об опасности не подтвердиласьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери в первой половине дня в понедельник, 4 марта всех посетителей и сотрудников торгового центра "Карусель", который находится возле вокзалов на улице Коминтерна, эвакуировали.
На место приехали сотрудники экстренных служб и правоохранители.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причиной тревоги стал подозрительный предмет, который обнаружили в помещении одного из магазинов.
Когда проверка здания завершилась, стало известно, что вызов оказался ложным. Найденный предмет не представляет угрозы.
ИСТОЧНИК KP.RU