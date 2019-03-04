Четыре микроавтобуса полностью сгорели в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-04T08:19:10+03:00

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В Ржеве Тверской области в ночь на 3 марта сгорели четыре микроавтобуса марки "Газель". Транспортные средства были припаркованы на территории частной парковки, на улице Солнечная.

Стояли автобусы в полуметре друг от друга. Огонь полностью их уничтожил. На месте происшествия работали правоохранители. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что по предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU