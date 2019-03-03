2019-03-03T13:11:39+03:00
Общество

В конкурсе экскурсий о Великой Отечественной приглашают принять участие музеи Тверской области

Конкурс организует Музей Победы в Москве
Виктория ТУШКОВА
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В Твери пополняется музей под открытым небом в парке ПобедыВ Твери пополняется музей под открытым небом в парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА
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Музеи Тверской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Конкурс организует Музей Победы в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участвовать в творческом состязании могут сотрудники федеральных, региональных, городских и школьных музеев. Конкурс пройдёт по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет).

- Работы будут оцениваться жюри по нескольким критериям: соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубина раскрытия темы и другим, - сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Для участия необходимо до 20 апреля 2019 года направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии.

18 мая определят победителей. Видеозаписи лучших экскурсий будут размещены на сайте Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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