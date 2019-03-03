2019-03-03T09:00:17+03:00
Звезды

Выставка, посвящённая жизни и таланту великих оперных певиц, открылась в Твери

Там представлены книги, статьи из журналов, нотные альбомы, пластинки, CD и DVD с записями знаменитых оперных партий
Виктория ТУШКОВА
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«Женщины, которые поют». Фото: Тверская областная научная библиотека имени Горького.«Женщины, которые поют». Фото: Тверская областная научная библиотека имени Горького.
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В зале нотно-музыкальной литературы библиотеки имени Горького проходит выставка, приуроченная к Международному женскому дню, «Женщины, которые поют». В экспозиции представлены книги, статьи из журналов о выдающихся оперных дивах, нотные альбомы, пластинки, CD и DVD с записями вокальных произведений..

Вот как рассказывают о выставке организаторы: «Джудитта Паста, Анджолина Бозио, Тоти Даль Монте, Полина Виардо-Гарсиа, Чечилия Бартоли, Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Надежда Ивановна Забела-Врубель, Антонина Васильевна Нежданова, Надежда Андреевна Обухова, Галина Павловна Вишневская, Елена Васильевна Образцова, Анна Нетребко, Мария Гулегина … Известные оперные певицы, рассказывали и рассказывают со сцены непростые драматические истории изо дня в день. Каковы же истории их собственных судеб? Нам хочется знать о них всё: как они достигли вершин профессии, кто их поддерживал, или же, наоборот — вопреки чему такие люди состоялись».

Выставка будет работать до 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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