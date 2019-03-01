Очередная снежная глыба упала с крыши дома в Твери на девушку с коляской

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-01T16:25:11+03:00

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В Твери обрушилась очередная снежная глыба. На этот раз наледь упала на 27-летнюю женщину, которая с коляской выходила из подъезда дома №60 по улице Советская. Осколки льда задели девушку. У нее диагностировали травму кисти правой руки и ушиб мягких тканей головы. Произошел инцидент днем 28 февраля.

Сигнальных лент и предупредительных табличек о возможном сходе льда на месте ЧП не было.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших травмирование женщины в результате падения на нее льда с крыши дома.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU