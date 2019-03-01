Ямочный ремонт дороги на путепроводе в Твери вызывает смех у водителей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-01T10:33:19+03:00

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В Твери 28 февраля на путепроводе, который соединяет Бурашевское шоссе и Зелёный проезд, начался аварийно-ямочный ремонт. На время ремонта было ограничено движение транспорта, для проезда осталась только одна полоса. Из-за этого микрорайон Южный погрузился в масштабные пробки. Не спасал ситуацию Южный мост, на котором в это время произошло несколько мелких ДТП.

Утром, 1 марта движение транспорта по двум путепроводам уже шло в обычном режиме. При этом водители, проезжая Крупский мост, опасаются и маневрируют между местами, где ранее залатали ямы.

Автомобилисты отмечают, что дальше при движении по улице Орджоникидзе на дорогах много ям. Особенно внимательным надо быть при движении в крайне левых полосах.

Водители в пробках развлекаются как могут Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/ Иван Скачков

ИСТОЧНИК KP.RU