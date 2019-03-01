2019-03-01T09:13:11+03:00
Здоровье

Тверь присоединяется к всероссийской акции по профилактике гриппа

Надень маску – защити себя от гриппа!
Виктория ЖУКОВА
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Эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ длится до середины мартаЭпидемический сезон по гриппу и ОРВИ длится до середины мартаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Твери в пятницу, 1 марта запланирована всероссийская акция #НАДЕНЬМАСКУЗАЩИТИСЕБЯОТГРИППА. Проводит ее Роспотребнадзор совместно с Министерством здравоохранения Тверской области.

В рамках мероприятия волонтеры будут раздавать жителям одноразовые медицинские маски и памятки по профилактике гриппа и ОРВИ. Начнется акция в 14:00 на территории ТЦ «Рубин».

В областном Минздраве напоминают, что эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ длится до середины марта. Легче всего заразиться в местах большого скопления людей, например, в общественном транспорте, на вокзалах или в торговых центрах.

Использование одноразовой медицинской маски снижает вероятность инфицирования гриппом и другими болезнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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