Тверь присоединяется к всероссийской акции по профилактике гриппа
В Твери в пятницу, 1 марта запланирована всероссийская акция #НАДЕНЬМАСКУЗАЩИТИСЕБЯОТГРИППА. Проводит ее Роспотребнадзор совместно с Министерством здравоохранения Тверской области.
В рамках мероприятия волонтеры будут раздавать жителям одноразовые медицинские маски и памятки по профилактике гриппа и ОРВИ. Начнется акция в 14:00 на территории ТЦ «Рубин».
В областном Минздраве напоминают, что эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ длится до середины марта. Легче всего заразиться в местах большого скопления людей, например, в общественном транспорте, на вокзалах или в торговых центрах.
Использование одноразовой медицинской маски снижает вероятность инфицирования гриппом и другими болезнями.
ИСТОЧНИК KP.RU