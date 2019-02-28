2019-02-28T13:41:38+03:00
Общество

Два дня житель Тверской области не мог похоронить брата из-за вымогательства ритуальщиков

Заключив договор на проведение похорон с одной фирмой, его вынуждали заплатить другой организации
Виктория ЖУКОВА
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Пока шли разборки гроб с телом покойного родственникам приходилось самим возить в кузове фургонаПока шли разборки гроб с телом покойного родственникам приходилось самим возить в кузове фургонаФото: Виктория ЖУКОВА
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Житель Ржева Тверской области поделился вопиющим случаем безнравственности ритуальщиков. У мужчины 18 февраля умер брат. Семья заключила договор с частным ритуальным агентством на организацию и проведение похорон. После этого родственники получили в администрации Ржева разрешение на подзахоронение и квиток от смотрителя кладбища.

Но, когда 21 февраля семья приехала на похороны, в МУП "Ритуал" им сообщили, что покойного предать земле они не смогут, пока они не заплатят за погребение. Возражения, что договор на проведение похорон ранее был заключен с другой ритуальной организацией, они не приняли.

В итоге родственникам два дня пришлось доказывать свою правоту. Они ездили в местную администрацию, полицию и к юристам. Все это время гроб с телом покойного брату пришлось возить с собой в кузове фургона.

В конечном итоге похороны прошли без разрешения МУП "Ритуал". Об этом сообщает издание "Быль нового Ржева".

Напомним, что монополия в ритуальной сфере запрещена. Услуги по погребению могут быть оказаны любой организацией (ритуальной конторой – частной или государственной), которая имеет соответствующую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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