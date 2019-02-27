На железной дороге задержали жителя Твери с наркотиком в поясной сумке

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-27T17:01:30+03:00

Изменить размер текста: A A

- С железнодорожной платформы станции Пролетарская города Твери по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь доставлен раннее судимый, не работающий 39 – летний местный житель, - сообщила сегодня, 27 февраля, пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

Наркотическое вещество массой 0,22 грамма у мужчины действительно нашли, он хранил наркотик в поясной сумке.

В отношении подозреваемого отделением дознания линейного отдела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ).

ИСТОЧНИК KP.RU