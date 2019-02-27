2019-02-27T17:01:30+03:00
Происшествия

На железной дороге задержали жителя Твери с наркотиком в поясной сумке

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование
Виктория ТУШКОВА
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Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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- С железнодорожной платформы станции Пролетарская города Твери по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь доставлен раннее судимый, не работающий 39 – летний местный житель, - сообщила сегодня, 27 февраля, пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

Наркотическое вещество массой 0,22 грамма у мужчины действительно нашли, он хранил наркотик в поясной сумке.

В отношении подозреваемого отделением дознания линейного отдела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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