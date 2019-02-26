2019-02-26T15:51:44+03:00
Звезды

Тверской ТЮЗ представляет уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф»

Премьера пройдет уже в мартовские праздники
Ирина ТАРАСОВА
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Это спектакль, который затронет глубокие чувства в сердце каждого зрителя. Фото: из архива ТЮЗаЭто спектакль, который затронет глубокие чувства в сердце каждого зрителя. Фото: из архива ТЮЗа
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8 и 9 марта тверской Театр юного зрителя приглашает на премьеру - уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф».

Уникальность проекта заключается в том, что в таком формате спектакль будет представлен впервые в новейшей истории ТЮЗе. Последний раз моноспектакль на сцене театра был поставлен в конце 80-х годов прошлого века. Теперь этот формат возвращается в постановке заслуженного артиста РФ Александра Романова для актрисы Татьяны Романовой.

Из названия спектакля понятно, что он о сложной и неоднозначной судьбе великой французской певицы, о взлётах и падениях, о внутренних сомнениях и переживаниях - и всё это в сопровождении живой музыки и прекрасного вокала.

- Это спектакль, который затронет глубокие чувства в сердце каждого зрителя. Спектакль-откровение, спектакль-порыв, спектакль-исповедь, - рассказывают в ТЮЗе.

ТЮЗ

8 и 9 марта в 14.00 и 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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