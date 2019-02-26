Более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-26T10:55:22+03:00

Мужчина продавал алкоголь, на котором не было акцизных маркировок

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В Тверской области осудили мужчину, который занимался продажей подозрительной алкогольной продукции с целью получения прибыли.

Установлено, что житель Кимрского района с июня по 7 сентября 2017 года приобрел и перевез алкоголь на общую сумму более 3,7 млн рублей. При этом на товаре не было специальных федеральных и акцизных маркировок.

Продавал он алкоголь физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим на территории Кимр и Кимрского района.

- В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия незаконная деятельность пресечена, изъято более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя неустановленных производителей, снабженных заведомо поддельными федеральными марками, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Наказание свое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU