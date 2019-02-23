Ведущей юбилейного конкурса «Мисс Тверь» станет «Мисс Земля» Виктория Щукина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-23T10:31:42+03:00

Виктория Щукина в конкурсах красоты побеждала не единожды. Фото: из архива Виктории Щукиной

Об том в эфире радио "Комсомольская правда" рассказали организаторы

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1 марта в ДК «Химволокно» Твери пройдет новое шоу «Мисс Тверь-2019», которое станет не просто юбилейным, а юбилейным вдвойне. Во-первых, в этом году исполняется 30 лет, как конкурс проходит в Твери, а во-вторых, 5 лет, как он проходит под руководством директора Евгении Акмаевой.

В программе «Афиша» радио «Комсомольская правда» (99,3FM) Евгения Акмаева и «Мисс Тверь» прошлого года Татьяна Пачиско рассказали о некоторых, самых ярких моментах предстоящего шоу.

- Это будет яркий праздник с выходами красавиц. 16 девушек и самая настоящая борьба за корону. Отдельно надо сказать и о ведущих. В том году вести конкурс согласилась «Мисс Москва» и «Мисс Земля» Виктория Щукина. Пару ей составит актер Театра драмы Тарас Кузьмин.

Также девушки рассказали, что цветовой гаммой праздника станет золото на черном. В платьях такого же колора будут и они сами

- Я буду в черном бархатном платье, ведь черный – это цвет элегантности, - призналась Евгения Акмаева.

- А я будут в золотом, ведь это цвет роскоши, - добавила Татьяна Пачиско.

В том числе представляла Россию и за рубежом. Фото: из архива Виктории Щукиной

ИСТОЧНИК KP.RU