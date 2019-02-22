До 2025 года из аварийного жилья в Тверской области переселят более 4000 человек

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-22T17:31:43+03:00

Глава региона подчеркнул, что при выборе поставщиков предпочтение должно отдаваться местным производителям. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

На эти цели будет потрачено более 3 млрд рублей

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22 февраля на совещании в правительстве Тверской области обсуждали вопросы переселения граждан из аварийного жилья.

В планах, согласно концепции отраслевой региональной программы, с 2019-2025 годы расселить в новые дома более чем 4000 человек из 80 тыс. кв. метров аварийного жилья. На эти цели планируется потратить порядка 3 млрд рублей: свыше 2,9 млрд рублей из федерального, около 90 млн рублей из регионального бюджета.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что подрядные организации, которые будут строить новое жилье, должны иметь успешный опыт реализации подобных проектов и быть налоговыми резидентами Тверской области. Также глава региона подчеркнул, что при выборе поставщиков предпочтение должно отдаваться местным производителям.

Что касается прошлой пятилетки, то с 2013-2018 годы в Тверской области было расселено более 8200 человек из 130 тыс. кв. метров аварийного жилья, что позволило выполнить все намеченные на тот период планы.

ИСТОЧНИК KP.RU