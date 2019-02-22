Голосование по выбору общественных зон для благоустройства началось в Твери

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-22T14:01:32+03:00

Жители смогут самостоятельно выбрать общественные зоны, которые будут улучшены в 2020 году Фото: Виктория ЖУКОВА

Жители смогут самостоятельно выбрать территории, которые будут улучшены в 2020 году

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В Твери 22 февраля началось рейтинговое голосование за общественные зоны, которые будут благоустраивать в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жителям города самостоятельно предлагают выбрать из представленных самых актуальных территорий (голосовать можно только за одну).

Первое подобное голосование прошло в прошлом году. Тверичане выбрали тогда аллею Славы в Мамулино, ландшафтный парк «Тьмака» и сквер на улице Артюхиной.

В новом голосовании участвуют следующие зоны:

- прогулочная зона на улице Коминтерна;

- сквер у памятника Салтыкову-Щедрину (Тверская площадь);

- пешеходная зона на проспекте Чайковского;

- участок набережной Афанасия Никитина от Нового моста до Речного вокзала;

- улица Хромова;

- сквер на пересечении улиц Горького и Благоева;

- пешеходная зона на бульваре Гусева;

- пешеходная зона на Смоленском переулке;

- Бобачевская роща;

- сквер на улице Можайского у роддома;

- сквер в поселке Химинститута за магазином «Универсал»;

- бульвар Ногина, благоустройство территории рынка;

- Парк Текстильщиков;

- сквер на улице Бобкова.

В текущем сезоне городские власти решили привести в порядок площадь Михаила Тверского и площадь у стеллы «Город воинской славы».

Голосование доступно на официальном сайте администрации Твери. Свой голос жители могут отдать в течение недели до 28 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU