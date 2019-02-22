Голосование по выбору общественных зон для благоустройства началось в Твери
В Твери 22 февраля началось рейтинговое голосование за общественные зоны, которые будут благоустраивать в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жителям города самостоятельно предлагают выбрать из представленных самых актуальных территорий (голосовать можно только за одну).
Первое подобное голосование прошло в прошлом году. Тверичане выбрали тогда аллею Славы в Мамулино, ландшафтный парк «Тьмака» и сквер на улице Артюхиной.
В новом голосовании участвуют следующие зоны:
- прогулочная зона на улице Коминтерна;
- сквер у памятника Салтыкову-Щедрину (Тверская площадь);
- пешеходная зона на проспекте Чайковского;
- участок набережной Афанасия Никитина от Нового моста до Речного вокзала;
- улица Хромова;
- сквер на пересечении улиц Горького и Благоева;
- пешеходная зона на бульваре Гусева;
- пешеходная зона на Смоленском переулке;
- Бобачевская роща;
- сквер на улице Можайского у роддома;
- сквер в поселке Химинститута за магазином «Универсал»;
- бульвар Ногина, благоустройство территории рынка;
- Парк Текстильщиков;
- сквер на улице Бобкова.
В текущем сезоне городские власти решили привести в порядок площадь Михаила Тверского и площадь у стеллы «Город воинской славы».
Голосование доступно на официальном сайте администрации Твери. Свой голос жители могут отдать в течение недели до 28 февраля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU