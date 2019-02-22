2019-02-22T12:40:28+03:00
Происшествия

32-летнюю «закладчицу» осудили в Тверской области

Женщина стала сотрудничать со следствием поэтому получила шесть лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Сотрудники УНК УМВД России задержали гражданкуСотрудники УНК УМВД России задержали гражданкуФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Ржеве Тверской области осудили жительницу Москвы, которая занималась сбытом «тяжелых» наркотиков.

На судебном заседании было установлено, что 32-летняя женщина в период с июля по август 2018 года делала в Ржеве «закладки». Действуя в составе организованной преступной группы, она получила от организатора тайник с наркотиком. Запрещенное вещество женщина расфасовала в удобную для сбыта упаковку для последующей реализации.

Сотрудники УНК УМВД России задержали гражданку. Из незаконного оборота было изъято 236,868 грамм наркотиков.

В областной прокуратуре сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил ей шесть лет колонии общего режима.

- В ходе расследования прокурором с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении организатора преступной группы и курьеров уголовное дело выделено в отдельное производство, которое в настоящее время расследуется, - уточнили в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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