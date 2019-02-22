32-летнюю «закладчицу» осудили в Тверской области
В Ржеве Тверской области осудили жительницу Москвы, которая занималась сбытом «тяжелых» наркотиков.
На судебном заседании было установлено, что 32-летняя женщина в период с июля по август 2018 года делала в Ржеве «закладки». Действуя в составе организованной преступной группы, она получила от организатора тайник с наркотиком. Запрещенное вещество женщина расфасовала в удобную для сбыта упаковку для последующей реализации.
Сотрудники УНК УМВД России задержали гражданку. Из незаконного оборота было изъято 236,868 грамм наркотиков.
В областной прокуратуре сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил ей шесть лет колонии общего режима.
- В ходе расследования прокурором с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении организатора преступной группы и курьеров уголовное дело выделено в отдельное производство, которое в настоящее время расследуется, - уточнили в ведомстве.
Приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU