При столкновении двух фур на трассе М-10 в Тверской области пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-22T09:55:58+03:00

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В Тверской области 21 февраля около 13:30 столкнулись две фуры. 49-летний водитель ехал на большегрузе «Рено180.08 МИДЛУМ» по автотрассе М-10 в сторону Санкт-Петербурга.

Проезжая 242 километр дороги в Торжокском районе, автомобилист неправильно выбрал скорость для движения и дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В результате он не справился с управлением и врезался в полуприцеп «Шмиц», который был сцеплен с автомобилем «Скания».

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что в аварии пострадал 41-летний мужчина-пассажир и водитель автомобиля «Рено». Их с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU