При столкновении двух фур на трассе М-10 в Тверской области пострадали два человека
Один большегруз «догнал» другой
Водителя большегруза буквально зажало в кабине Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Тверской области 21 февраля около 13:30 столкнулись две фуры. 49-летний водитель ехал на большегрузе «Рено180.08 МИДЛУМ» по автотрассе М-10 в сторону Санкт-Петербурга.
Проезжая 242 километр дороги в Торжокском районе, автомобилист неправильно выбрал скорость для движения и дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В результате он не справился с управлением и врезался в полуприцеп «Шмиц», который был сцеплен с автомобилем «Скания».
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что в аварии пострадал 41-летний мужчина-пассажир и водитель автомобиля «Рено». Их с травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU