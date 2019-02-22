В Почетную книгу «Горячее сердце» включили имя жительницы Тверской области, которая погибла, спасая младшую сестру

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-22T08:25:48+03:00

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Имя юной жительницы Тверской области включили в Почетную книгу «Горячее сердце-2019». Это ежегодное издание, рассказывающие о молодых героях, которые на своем примере показали, как важно быть готовыми вовремя прийти на помощь людям. Дети, чьи имена можно найти в книге, совершили мужественные и героические поступки.

16-летняя Дарья Шерстнева из Вышнего Волочка погибла 30 мая 2018 года, спасая свою младшую сестру. В тот день они с друзьями купались на Вышневолоцком водохранилище. Даша пристально наблюдала за сестрой, поскольку плавать та практически не умела. В какой-то момент младшую волной потащило вглубь водоема. Даша бросилась ей на помощь и сумела оттолкнуть сестру к берегу, но выбрать из воды сама уже не смогла.

- Шерстнева Даша была одной из тех девчонок, которые умели собирать вокруг себя весёлую и добрую компанию. Она всегда отличалась лёгким и добродушным нравом и всегда приходила на помощь каждому в классе или во дворе. Её невероятно любили и не по-детски уважали, - рассказывается о девушке в Почетной книге.

ИСТОЧНИК KP.RU