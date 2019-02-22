2019-02-22T09:00:24+03:00
Общество

В трёх районах Твери планируют отловить 380 бездомных животных

Подрядчику за работу заплатят 1,3 миллиона рублей
Виктория ЖУКОВА
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Ловить специалисты будут животных, которые гуляют на территории Твери без присмотра, без намордников и поводковЛовить специалисты будут животных, которые гуляют на территории Твери без присмотра, без намордников и поводковФото: Дарья ПОТАПОВА
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В Твери идет поиск подрядчиков, которые займутся отловом, содержанием и усыплением безнадзорных животных. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. В Московском районе власти предлагают поймать 140 животных за 475 тысяч рублей, в Пролетарском – 82 зверей за 278 тысяч рублей, а в Заволжском – уже 158 за 538 тысяч рублей.

Согласно закупочной документации допускается эвтаназия 119 животных. Остальных бродячих собак необходимо будет определить для дальнейшего устройства, вакцинировать и кастрировать. Усыпление бездомных зверей допускает только при наличии у животного признаков опасного заболеваний, при обороне от нападающего, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Ловить специалисты будут животных, которые гуляют на территории Твери без присмотра, без намордников и поводков. Тех зверей, которые создают угрозу населению или находятся на территориях детсадов и школ, больниц и парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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