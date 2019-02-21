Пьяный мужчина ударил женщину ножом в Тверской области
В Тверской области прокуратура Бельского района поддержала обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.
Следствие выяснило, что днем 20 ноября 2018 года безработный мужчина поругался с двумя женщинами. В момент конфликта мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемый разозлился и схватил нож. Одну из женщин он ударил в область груди, причинив тяжкий вред здоровью.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии общего режима. Правда, приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU