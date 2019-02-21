2019-02-21T11:30:37+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина ударил женщину ножом в Тверской области

За это он отправится в колонию
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина три года проведет в колонии общего режимаМужчина три года проведет в колонии общего режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области прокуратура Бельского района поддержала обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие выяснило, что днем 20 ноября 2018 года безработный мужчина поругался с двумя женщинами. В момент конфликта мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый разозлился и схватил нож. Одну из женщин он ударил в область груди, причинив тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии общего режима. Правда, приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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