Новую мебель закупили для Ржевской больницы Тверской области
Для Ржевской центральной районной больницы Тверской области была приобретена новая мебель. На средства, выделенные из федерального бюджета, купили 15 паллиативных кроватей. Еще 230 функциональных кроватей и медицинских тумб приобрели за счет сред региональной казны.
- Поручение относительно замены мебели в палатах стационара Ржевской ЦРБ дал губернатор Игорь Руденя во время своего визита в муниципалитет, - уточнили в областном правительстве.
Ржевская больница принимает жителей не только Ржевского, но еще и Зубцовского, Оленинского, Старицкого районов. Поликлиника для взрослых рассчитана более чем на 350 посещений в смену, а детская - до 150 пациентов в смену. В больнице есть современный компьютерный томограф и мобильный телеэлектрокардиограф.
ИСТОЧНИК KP.RU