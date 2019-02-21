Новую мебель закупили для Ржевской больницы Тверской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-21T10:46:04+03:00

Поликлиника для взрослых рассчитана более чем на 350 посещений в смену, а детская - до 150 пациентов в смену Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Для Ржевской центральной районной больницы Тверской области была приобретена новая мебель. На средства, выделенные из федерального бюджета, купили 15 паллиативных кроватей. Еще 230 функциональных кроватей и медицинских тумб приобрели за счет сред региональной казны.

- Поручение относительно замены мебели в палатах стационара Ржевской ЦРБ дал губернатор Игорь Руденя во время своего визита в муниципалитет, - уточнили в областном правительстве.

Ржевская больница принимает жителей не только Ржевского, но еще и Зубцовского, Оленинского, Старицкого районов. Поликлиника для взрослых рассчитана более чем на 350 посещений в смену, а детская - до 150 пациентов в смену. В больнице есть современный компьютерный томограф и мобильный телеэлектрокардиограф.

ИСТОЧНИК KP.RU