2019-02-20T20:49:30+03:00
Спорт

Турнир по русскому рукопашному бою "Мстинская традиция" соберет в Твери участников со всей России

Особым гостем соревнований станет председатель Федерации боевого самбо России Александр Малый
Ирина ТАРАСОВА
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Это открытые соревнования, в которых может принять участие каждый взрослый мужчина. Фото: из архива Сергея ГорчаковаЭто открытые соревнования, в которых может принять участие каждый взрослый мужчина. Фото: из архива Сергея Горчакова
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24 февраля в Твери состоится зрелищное и знаковое событие - турнир по русскому рукопашному бою "Мстинская традиция 2019". Участниками которого станут спортсмены из Сибири, Карелии, с Урала, и из множества разных российских городов.

Особенность турнира заключается в том, что спортсмены в поединках используют оружие: палку, нож, иногда кистень. Безоружный здесь выходит против вооружённого. Разрешены удары руками и ногами, броски и захваты, бои проводятся в полный контакт.

Это открытые соревнования, в которых может принять участие каждый взрослый мужчина. Поэтому ожидается негласное соревнование между разными единоборствами. Наряду с взрослыми соревнованиями также проходят детские.

- Почему встреча пройдет именно в Твери? Потому что именно на тверской земле возродили это русское боевое искусство, которое сегодня объединяет всю страну. Бой «буза» это 30 лет исследований традиции, сбора материала в экспедициях, тренировок и соревнований. Он неоднократно прошёл проверку, - уточняют организаторы.

Особый гость турнира – председатель Федерации боевого самбо России Александр Малый.

Адрес: наб. реки Лазурь, д.9 корп. 1 (административное здание МУП ПАТП 1, спортивный зал со стороны часовни Смоленского захоронения, на табличке МБУ СШ «Лидер»)

24 февраля с 11.00 и до вечера.

Приглашают всех желающих.

Вход свободный.

И не взрослый тоже. Фото: из архива Сергея Горчакова

И не взрослый тоже. Фото: из архива Сергея Горчакова

ИСТОЧНИК KP.RU

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