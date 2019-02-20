Турнир по русскому рукопашному бою "Мстинская традиция" соберет в Твери участников со всей России
24 февраля в Твери состоится зрелищное и знаковое событие - турнир по русскому рукопашному бою "Мстинская традиция 2019". Участниками которого станут спортсмены из Сибири, Карелии, с Урала, и из множества разных российских городов.
Особенность турнира заключается в том, что спортсмены в поединках используют оружие: палку, нож, иногда кистень. Безоружный здесь выходит против вооружённого. Разрешены удары руками и ногами, броски и захваты, бои проводятся в полный контакт.
Это открытые соревнования, в которых может принять участие каждый взрослый мужчина. Поэтому ожидается негласное соревнование между разными единоборствами. Наряду с взрослыми соревнованиями также проходят детские.
- Почему встреча пройдет именно в Твери? Потому что именно на тверской земле возродили это русское боевое искусство, которое сегодня объединяет всю страну. Бой «буза» это 30 лет исследований традиции, сбора материала в экспедициях, тренировок и соревнований. Он неоднократно прошёл проверку, - уточняют организаторы.
Особый гость турнира – председатель Федерации боевого самбо России Александр Малый.
Адрес: наб. реки Лазурь, д.9 корп. 1 (административное здание МУП ПАТП 1, спортивный зал со стороны часовни Смоленского захоронения, на табличке МБУ СШ «Лидер»)
24 февраля с 11.00 и до вечера.
Приглашают всех желающих.
Вход свободный.
И не взрослый тоже. Фото: из архива Сергея Горчакова
ИСТОЧНИК KP.RU