Илья Ковальчук из Твери забросил 430-шайбу в НХЛ

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-20T16:35:11+03:00

Этот гол стал для него 13-м в сезоне

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Тверской хоккеист Илья Ковальчук забил 430-ю шайбу в НХЛ. Отметиться юбилейным голом нашему земляку удалось в матче против Вашингтона, который команда из Лос-Анджелеса в итоге проиграла (3:2). Благодаря забитой шайбе Ковальчук теперь занимает пятое место среди россиян, которые забивали в заокеанской лиге. Наш земляк расположился на одной строчке с Алексеем Ковалевым, однако последний провел в НХЛ 1316 игр.

В следующий раз у Ильи Ковальчука будет шанс пополнить свой бомбардирский багаж 22 февраля, когда Лос-Анджелес будет играть в гостях против Нашвилла. В текущем сезоне в 49 матчах тверичанин забил 13 шайб и отдал 15 голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU