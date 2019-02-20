Впервые за сто лет в древнейшем монастыре Тверской области пройдет богослужение

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-20T15:23:23+03:00

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В субботу, 23 февраля в Жёлтиковом Успенском мужском монастыре в Твери впервые за последние 100 лет пройдет богослужение. Божественную литургию возглавит Митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Первое богослужение в монастыре запланировано на 09:00. Пройдет оно в нижнем ярусе колокольни.

Жёлтиков монастырь - один из древнейших в Верхневолжье. Он был основан еще в 1394 году. Обитель монастыря расположена на левом берегу Тьмаки при въезде в Тверь со стороны Старицы. На протяжении многих столетий она играла важную роль в защите юго-западных рубежей города от вражеских нападений.

Часть монастыря была взорвана в 1930 году, а другие постройки пострадали при отступлении советских войск из Калинина в октябре 1941 года. После войны территория была занята складом ГСМ военной части. Только в 2015 году земли с остатками построек были переданы Русской православной церкви, а через год началось восстановление святыни и раскопки.

ИСТОЧНИК KP.RU