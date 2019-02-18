Столетие транспортной полиции торжественно отметили в Твери

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-18T16:16:02+03:00

Тверские транспортные полицейские собрались в досуговом центре "Мир". Фото: ЛО МВД России на станции Тверь

18 февраля 2018 года исполнилось 100 лет российским органам внутренних дел на транспорте

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Линейный отдел МВД России на станции Тверь отметил событие торжественным мероприятием, прошедшим в актовом зале досугового центра «Мир». На праздник были приглашены действующие сотрудники транспортной полиции, ветераны и многочисленные гости.

Начальник ЛО МВД России на станции Тверь полковник полиции Сергей Ломака поздравил собравшихся и поблагодарил личный состав линейного отдела за добросовестную службу.

- Крепкого здоровья, успехов, удачи и мирного неба над головой! Огромное спасибо, личного счастья и семейного благополучия! - пожелал членам семей сотрудников Сергей Викторович, отметив, что они с пониманием относятся к трудностям, возникшим с выбранной профессией, являясь поддержкой, тылом и опорой.

Особую признательность и благодарность Сергей Ломака выразил ветеранам. Личному составу и ветеранам также вручили ведомственные награды и почётные грамоты. Закончилось торжественное мероприятие поздравлениями от гостей и праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU