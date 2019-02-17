2019-02-17T12:57:53+03:00
Звезды

Первой весенней премьерой Тверского театра драмы станет комедия Василия Шукшина «Энергичные люди»

Постановка посвящена 90-летию со дня рождения прекрасного писателя, актера и кинорежиссера
Ирина ТАРАСОВА
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Премьера пройдет 8, 9 и 10 марта. Фото: ТАТДПремьера пройдет 8, 9 и 10 марта. Фото: ТАТД
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Начало весны подарит поклонникам театра новую премьеру. 8, 9 и 10 марта, Тверской академический театр драмы представит зрителям комедию В.М. Шукшина «Энергичные люди» в постановке Александра Сафронова.

Спектакль, посвященный 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина, расскажет о чете Кузькиных и их друзьях, с которыми произошла непредвиденная история…

В постановке заняты народные артисты России Константин Юченков и Владимир Чернышов, заслуженные артисты России Андрей Журавлев и Вячеслав Грибков, ведущие актеры Ирина Погодина, Яна Голубева, Никита Березкин, Геннадий Бабинов, Александр Сафронов.

Василий Макарович Шукшин хорошо известен как прекрасный писатель, великолепный актер и кинорежиссер, снявший шесть картин по своим сценариям. Не обошел вниманием он и театр, создав несколько произведений, жанр которых определил как «повести для театра»: «До третьих петухов», «А поутру они проснулись», «Энергичные люди».

- В 70-х годах прошлого века «Энергичные люди» вошли в репертуар многих советских театров. Самая известная постановка Г.А. Товстоногова прожила на сцене БДТ целых пятнадцать лет. Время идет, жизнь меняется, но «Энергичные люди», за полвека ничуть не устаревшие, не покидают театральные подмостки, - рассказывает руководитель литературно-драматической части Вероника Юдина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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