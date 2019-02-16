В Твери под тяжестью снега обрушился деревнный переход у "Лондона", есть пострадавшие
Около 20 часов рухнул деревянный переход у бывшей гостинице "Лондон" в Твери
Свидетелями произошедшего стало много людей. К сожалению, на этот раз не обошлось без пострадавших. Напомним, деревянный переход был перегружен снегом и вчера, 15 февраля он частично обрушился. Только по счастливой случайности тогда никто не пострадал. Утром, 16 февраля следственное управление СК РФ по Тверской области начало доследственную проверку.
- Вы представляете! Прямо на наших глаза произошло! Рухнул! С грохотом. Крики были. Там женщины были. Теперь здесь скорая. Это просто кошмар, - сообщили в "Комсомолку" очевидцы ЧП.
На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области.
- На месте ЧП работает ПСЧ-4, до их прибытия действительно были госпитализированы две женщины, одна из которых пожилая, - сообщают спасатели.
В настоящее время также проверяется информация про пострадавшего мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU