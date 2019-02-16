2019-02-16T20:11:00+03:00
Происшествия

В Твери под тяжестью снега обрушился деревнный переход у "Лондона", есть пострадавшие

Двух женщин доставили в больницу
Ирина ТАРАСОВА
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Переход рухнул под тяжестью снега. Фото: Анна РыжковаПереход рухнул под тяжестью снега. Фото: Анна Рыжкова
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Около 20 часов рухнул деревянный переход у бывшей гостинице "Лондон" в Твери

Свидетелями произошедшего стало много людей. К сожалению, на этот раз не обошлось без пострадавших. Напомним, деревянный переход был перегружен снегом и вчера, 15 февраля он частично обрушился. Только по счастливой случайности тогда никто не пострадал. Утром, 16 февраля следственное управление СК РФ по Тверской области начало доследственную проверку.

- Вы представляете! Прямо на наших глаза произошло! Рухнул! С грохотом. Крики были. Там женщины были. Теперь здесь скорая. Это просто кошмар, - сообщили в "Комсомолку" очевидцы ЧП.

На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области.

- На месте ЧП работает ПСЧ-4, до их прибытия действительно были госпитализированы две женщины, одна из которых пожилая, - сообщают спасатели.

В настоящее время также проверяется информация про пострадавшего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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