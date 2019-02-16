Друг хозяина квартиры в Тверской области списал все его деньги через "Мобильный банк"
В полицию Удомельского района Тверской области обратился 63-летний местный житель и сообщил, что с его банковской карты списали деньги. Сумма составила 66 000 рублей.
Как выяснилось, в день происшествия в квартиру потерпевшего приходил знакомый. Когда хозяин отвлекся, мужчина через услугу «Мобильный банк» с телефона владельца перевел себе деньги со счета его банковской карты.
Личность и местонахождение подозреваемого в краже удалось установить очень быстро. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Удомли.
- Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги частично потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU