Друг хозяина квартиры в Тверской области списал все его деньги через "Мобильный банк"

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-16T13:35:19+03:00

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В полицию Удомельского района Тверской области обратился 63-летний местный житель и сообщил, что с его банковской карты списали деньги. Сумма составила 66 000 рублей.

Как выяснилось, в день происшествия в квартиру потерпевшего приходил знакомый. Когда хозяин отвлекся, мужчина через услугу «Мобильный банк» с телефона владельца перевел себе деньги со счета его банковской карты.

Личность и местонахождение подозреваемого в краже удалось установить очень быстро. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Удомли.

- Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги частично потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU