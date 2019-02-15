2019-02-15T22:02:00+03:00
Звезды

В День защитника Отечества в Твери приглашают на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217»

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 февраля тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) выдающегося советского режиссера Михаила Ромма.

Фильм удостоен Большой Международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.

В немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…

Библиотека им. А.И. Герцена, Горница

Тверской пр-т, 5.

23 февраля в 16:00.

Контактный телефон: 34-82-14.

Вход свободный.

12+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка вязаных игрушек открывается в Твери
Космические приборы и спутники планируют производить в Тверской области
Ушел из жизни Почетный гражданин Твери Павел Анисимов
Более 174 тысяч цветов распустится весной в Твери
В Тверской области члены ОПГ получили 21 год тюрьмы на троих
Девушка получила травмы при столкновении ВАЗа и УАЗа в Тверской области
В Тверской области дорожает молоко и дешевеет курятина
Автоинспекторы задержали в Твери автомобиль, за рулем которого был 15-летний подросток
Жители Твери нашли подозрительный пакет в подъезде и вызвали полицию
"Горячая линия" по вопросам организации школьного питания через вендинговые аппараты будет работать в Твери
XIV Корниловские чтения проходят в Тверской области
Трех жителей Тверской области будут судить за серию угонов на общую сумму в 5,5 млн рублей
На дорогах Тверской области вновь пройдет "Контроль трезвости"
Жительница Твери не заплатила более четверти миллиона рублей алиментов
Школьники на День всех влюбленных подарили цветы бабушкам, которые торгуют на улицах Твери
Двоих мужчину осудили за кражу дорогой мототехники в Тверской области
Высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов планируют создать в технопарке Тверской области
Мужчина обналичил карту собутыльника, когда пошел в магазин за добавкой в Тверской области
Хор "Пересвет" представит в Твери концерт ко Дню защитника Отечества "Когда поют мужчины"
Тверские аптеки обязаны прекратить продажу лекарства от кашля «Эреспал»
Суд обязал огородить забором сибиреязвенные захоронения в Тверской области
Из-за всплеска ОРВИ в больнице Ржева Тверской области планируют ввести карантин
В числе основных сезонных проблем Твери – гололед на тротуарах, снег во дворах и сосульки
В Тверской области пропала молодая женщина