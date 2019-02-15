В День защитника Отечества в Твери приглашают на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217»
23 февраля тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) выдающегося советского режиссера Михаила Ромма.
Фильм удостоен Большой Международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.
В немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…
Библиотека им. А.И. Герцена, Горница
Тверской пр-т, 5.
23 февраля в 16:00.
Контактный телефон: 34-82-14.
Вход свободный.
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