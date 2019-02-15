2019-02-15T17:07:14+03:00
Общество

Жители Твери нашли подозрительный пакет в подъезде и вызвали полицию

Тревога оказалась ложной
Виктория ЖУКОВА
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Жителей напугал пакет со спортивной формой Фото: vk.com/"Подслушано в Мамулино/ Елена БессмертнаяЖителей напугал пакет со спортивной формой Фото: vk.com/"Подслушано в Мамулино/ Елена Бессмертная
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В Твери жители микрорайона Мамулино днем 15 февраля обнаружили подозрительный пакет в подъезде жилого пятиэтажного дома № 10 по улице Георгиевской. Напуганные очевидцы сразу сообщили об это в правоохранительные органы.

К месту происшествия оперативно приехали сотрудники полиции, пожарной охраны, кинологи и группа разминирования. Специалисты оцепили подъезд и осмотрели содержимое пакета.

Оказалось, что в сумке лежала сменная спортивная форма. для занятий физкультурой. После этого оцепление было снято, а жителям сообщили, что вещи не представляют угрозы. Вся операция заняла не больше полутора часов - сообщили очевидцы в группе в соцсети «Подслушано в Мамулино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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