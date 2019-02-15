XIV Корниловские чтения проходят в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-15T16:22:57+03:00

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В Тверской области 15 февраля начались XIV Корниловские чтения. Мероприятие приурочено к 213-летию Героя Севастополя, вице-адмирала Корнилова.

В этом году Корниловские чтения проходят на площадке Старицкой школы. Основная цель мероприятия – повысить интерес жителей области, молодежи к страницам истории родного края, связанных с армией и флотом. В этом году проекты и исследовательские работы посвящены судьбам морских офицеров Зиловых, работе сестер милосердия, участникам Великой Северной экспедиции и другим темам.

Напомним, что чтения проходят в Тверской области, начиная с 1996 года. Родовое захоронение знаменитого рода Корниловых находится на старицкой земле. Жители Старицкого района чтут подвиги прославленного земляка и с удовольствием принимают участников ежегодного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU