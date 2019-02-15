2019-02-15T15:32:01+03:00
Общество

На дорогах Тверской области вновь пройдет "Контроль трезвости"

Профилактическое мероприятие завершится 17 февраля
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Полицейские вновь буду искать пьяных водителейПолицейские вновь буду искать пьяных водителейФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 15 февраля, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 17 февраля включительно. Нарушителей общепринятых правил ожидает серьезное наказание.

Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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