2019-02-15T10:01:00+03:00
Общество

В Тверской области пропала молодая женщина

28-летнюю жительницу Ржева не видели уже две недели
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Девушка пропала две недилт назад Фото: ВПСО "Сова"Девушка пропала две недилт назад Фото: ВПСО "Сова"
Изменить размер текста:

В Тверской области идут поиски 28-летней жительницы Ржева. Инна Базулева зарегистрирована в поселке 40 лет ВЛКСМ.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда “Сова” сообщили, что со 2 февраля 2019 года местонахождение девушки неизвестно.

Ростом пропавшая 176 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светло-серые волосы до плеч, голубые глаза.

Одета была в черную тряпичную куртку, серые спортивные штаны и серые кроссовки, черную вязанную шапку.

Информацию о местонахождении женщины волонтеры просят сообщить об этом по телефонам: 8-915-722-55-66, 8-920-165-08-85 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хор "Пересвет" представит в Твери концерт ко Дню защитника Отечества "Когда поют мужчины"
Тверские аптеки обязаны прекратить продажу лекарства от кашля «Эреспал»
Суд обязал огородить забором сибиреязвенные захоронения в Тверской области
Из-за всплеска ОРВИ в больнице Ржева Тверской области планируют ввести карантин
В числе основных сезонных проблем Твери – гололед на тротуарах, снег во дворах и сосульки
Несовершеннолетний пешеход попал автомобиль в Тверской области
Пьяный водитель снегохода сбил пожилого пешехода в Тверской области
Спортсмен из Тверской области взял "серебро" на международных соревнованиях по шорт-треку
Женщина украла две бутылки водки из супермаркета в Твери
Коллекцию военного музея в парке Победы Твери пополнит танк Т-34
Северный обход Твери по скоростной дороге М-11 уже начали проектировать
Тверская академическая филармония приглашает на грандиозную битву детских хоров
В Твери предлагают вспомнить традицию дарения поздравительных открыток на 23 февраля
За езду в пьяном виде поплатился житель Ржева Тверской области
Набор сотрудников производит Главное управление МЧС Тверской области
Старицкие пещеры Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны
Продолжаются поиски мужчины, который не вернулся домой из магазина в Твери десять лет назад
В Твери разыскивают очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе
Серебряная подкова с бриллиантом достанется самой влюбленной паре Твери
Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Житель Московской область задержан по подозрению в совершении грабежа в Твери
Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Студентка колледжа украла наушники из супермаркета в Твери
Аварийный дом на улице Малая Самара в Твери снесут