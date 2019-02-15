В Тверской области пропала молодая женщина

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-15T10:01:00+03:00

Девушка пропала две недилт назад Фото: ВПСО "Сова"

28-летнюю жительницу Ржева не видели уже две недели

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В Тверской области идут поиски 28-летней жительницы Ржева. Инна Базулева зарегистрирована в поселке 40 лет ВЛКСМ.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда “Сова” сообщили, что со 2 февраля 2019 года местонахождение девушки неизвестно.

Ростом пропавшая 176 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светло-серые волосы до плеч, голубые глаза.

Одета была в черную тряпичную куртку, серые спортивные штаны и серые кроссовки, черную вязанную шапку.

Информацию о местонахождении женщины волонтеры просят сообщить об этом по телефонам: 8-915-722-55-66, 8-920-165-08-85 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU