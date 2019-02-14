Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина
Водитель был невнимателен при развороте
В результате столкновения травмы получила 32-летняя пассажирка "Хонды"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Твери на улице 50 лет Октября 14 февраля столкнулись два автомобиля "Рено" и "Хонда".
Французской легковушкой управлял гражданин Узбекистана – у него сотрудники полиции проверяют наличие регистрации, а сам автомобиль принадлежит "Яндекс. Такси".
По информации УГИБДД по Тверской области таксист стал разворачиваться с правого ряда возле дома №16 и не пропустил "Хонду", которая двигалась прямо в попутном направлении. Оба водителя на момент аварии были трезвые.
В результате столкновения травмы получила 32-летняя пассажирка "Хонды".
ИСТОЧНИК KP.RU