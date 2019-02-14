Таксист спровоцировал аварию в Твери, в которой пострадала женщина

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-14T17:10:02+03:00

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В Твери на улице 50 лет Октября 14 февраля столкнулись два автомобиля "Рено" и "Хонда".

Французской легковушкой управлял гражданин Узбекистана – у него сотрудники полиции проверяют наличие регистрации, а сам автомобиль принадлежит "Яндекс. Такси".

По информации УГИБДД по Тверской области таксист стал разворачиваться с правого ряда возле дома №16 и не пропустил "Хонду", которая двигалась прямо в попутном направлении. Оба водителя на момент аварии были трезвые.

В результате столкновения травмы получила 32-летняя пассажирка "Хонды".

ИСТОЧНИК KP.RU