Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-14T15:39:13+03:00

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Тверская область принимает участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи. Делегацию Верхневолжья возглавил губернатор Игорь Руденя. Главная тема форума в этом году – реализация национальных проектов.

14 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Тверской области. Игорь Руденя региона рассказал премьер-министру о проектах, представленных на площадке Верхневолжья, среди которых инновационные разработки предприятий и организаций региона.

Также глава региона в рамках форума принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Верхневолжья Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU