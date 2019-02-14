Тверская область представила свои проекты на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Тверская область принимает участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи. Делегацию Верхневолжья возглавил губернатор Игорь Руденя. Главная тема форума в этом году – реализация национальных проектов.
14 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Тверской области. Игорь Руденя региона рассказал премьер-министру о проектах, представленных на площадке Верхневолжья, среди которых инновационные разработки предприятий и организаций региона.
Также глава региона в рамках форума принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Верхневолжья Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU