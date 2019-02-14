Полицейские нашли наркотики в гараже у 29-летнего рецидивиста из Тверской области

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-14T11:26:45+03:00

В настоящее время мужчину отправили в изолятор временного содержания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчине грозит до 10 лет колонии

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В Тверской области полицейские обнаружили, что 29-летний житель Ржева хранит наркотические средства в крупном размере. Подозреваемый нигде не работает и ранее уже был судим.

Во время обыска запрещенные вещества растительного происхождения оперативники обнаружили в гараже молодого человека. Хранил он 120 граммов наркотиков.

В Пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция, которая ему грозит, предусматривает лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время мужчину отправили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU