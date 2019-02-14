2019-02-14T10:10:17+03:00
Происшествия

Козырёк подъезда вместе со снегом упал на супружескую пару в Тверской области

Пострадавшие были на "скорой" доставлены в больницу
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавших осмотрели врачиПострадавших осмотрели врачиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Бежецке Тверской области на супружескую пару упал козырёк подъезда дома №338 по Первомайскому переулку. Произошло это днем 13 февраля.

Мужчина и женщина выходили из дома, когда на нах рухнула часть железобетонной конструкции вместе с лежащим на ней снегом. Аварийный навес не выдержал тяжелую наледь, которую с него зимой не счищали.

Пострадавшие были на «скорой» доставлены в больницу.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что уже организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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