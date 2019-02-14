Два брошенных «ВАЗа» планируют эвакуировать с территории двора в Твери

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-14T09:03:21+03:00

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В Твери планируют эвакуировать два брошенных автомобиля. Легковушки ВАЗ 2106 и ВАЗ 2121 «Нива» без номерных знаков были оставлены во дворе дома № 5 по улице Озёрной. Стоят там автомобили уже довольно давно, а за снежную зиму превратились в сугробы.

В администрации Твери сообщили, что владельцы должны добровольно в течение 30 дней увезти машины с территории двора. А в случае прекращения его эксплуатации – утилизировать.

Если эти требования будут проигнорированы, то автомобилями займутся уполномоченные органы. Транспортные средства эвакуируют в места временного хранения. Причем расходы за эвакуацию должны будут оплатить собственники машин.

ИСТОЧНИК KP.RU