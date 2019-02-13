Житель Тверской области попался на краже бытовой техники

13 Февр. 17:13 2019-02-13T17:13:51+03:00

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К полицейским Конаковского района Тверской области с заявлением о краже обратилась жительница Москвы. Потерпевшая рассказала о том, что неизвестный проник в её дом и украл бытовую технику. Нанесенный ущерб она оценила в 18 тысяч рублей.

Во время разбирательств полицейские выяснили, что мужчина разбил пластиковые окна, и проникнув в дачный похитил чужое имущество. Кроме того, на месте преступления стражи порядка изъяли улики и следы. Спустя некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался 51-летний безработный и ранее судимый житель Калининского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU