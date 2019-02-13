«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продляет работу в Твери

13 Февр. 16:59 2019-02-13T16:59:16+03:00

Телефон будет работать для консультирования граждан до 10 марта

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В период подъёма уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ информация о мерах порфилактики оказалась очень востребованной — отмечают в региональном управлении Роспоребнадзора.

В связи с этим специалистами роспотребнадзора было принято решение продлить работу тематической «горячей линии» до 10 марта - как по всей стране, так и в Тверской области.

Все желающие могут задать вопрос или получить рекомендации по телефону:

8 (4822) 34-70-18 (добавочный 118).

Телефон работает по будням с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

ИСТОЧНИК KP.RU